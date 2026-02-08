Захарова: Европа осознала, что стала молчаливой жертвой союзников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Европа стала молчаливой жертвой своих партнеров и только теперь начала это осознавать. Ее слова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» цитирует ТАСС.

Захарова считает, что безопасность Европы рухнула и теперь она находится даже не в состоянии обслуживающего персонала, а стала молчаливой жертвы. По мнению представителя МИД, осознание этого стало настигать Европу.

«Разговаривают с ними их заокеанские партнеры, друзья и союзники так, как они хотят — как не разговаривают даже с врагами. Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют. Здесь нет. Здесь именно как с молчаливой жертвой, которой нравится быть жертвой», — заявила Захарова.

Ранее Эстония и Латвия предложили возобновить диалог Европейского Союза с Россией. Захарова в ответ на это заявила, что эти страны хотят заслужить место за столом, так как «под столом сидеть надоело».

Также сообщалось, что в начале февраля Москву якобы посетил дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн. Целью его визита являлось установить диалог между Парижем и Москвой.