02:20, 8 февраля 2026

Захарова рассказала о факторе роста антисемитизма в Европе

Захарова предрекла рост антисемитизма в Европе из-за уничтожения мемориалов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам может стать фактором роста антисемитизма в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — предрекла она.

Ранее Захарова рассказала, что чаще всего могилы красноармейцев оскверняют на Украине и в Болгарии.

