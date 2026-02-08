Реклама

21:34, 8 февраля 2026

Зеленский рассказал о спасении Украины от темноты

Зеленский назвал своей заслугой то, что на Украине еще есть свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский счел своей заслугой то, что в стране по-прежнему есть свет. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Зеленский отметил, что мог бы стать «классным блогером», но тогда Украина останется без электричества. «У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет», — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил о значительных повреждениях энергетических объектов на Украине. По его словам, повреждены, в частности, энергообъекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.

