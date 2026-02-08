Реклама

12:05, 8 февраля 2026Экономика

Зеленский ввел санкции против представителей майнинга и крипторынка

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о санкциях против представителей крипторынка и майнинга в России. О соответствующем указе он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ направлен против российского сектора, отметил Зеленский. «Санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, который уже на финальной стадии», — написал политик.

Зеленский добавил, что Киев продолжает гармонизацию с партнерами с целью давления на Россию.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что президент Украины хранит собственные накопления в Саудовской Аравии, Катаре и Омане. В частности, отметил парламентарий, среди активов у него было замечено золото.

