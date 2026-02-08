Зеленский ввел санкции против представителей майнинга и крипторынка

Зеленский сообщил о санкциях против представителей крипторынка и майнинга в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о санкциях против представителей крипторынка и майнинга в России. О соответствующем указе он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ направлен против российского сектора, отметил Зеленский. «Санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, который уже на финальной стадии», — написал политик.

Зеленский добавил, что Киев продолжает гармонизацию с партнерами с целью давления на Россию.

