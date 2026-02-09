19-летняя мать выколола глаз обнявшему ее в клубе мужчине

19-летняя британка выколола глаз мужчине, который обнял ее за талию в клубе

В Великобритании молодую мать приговорили к восьми месяцам тюрьмы за нападение на мужчину в клубе. Об этом сообщает Daily Star.

19-летняя Джейд Астон из города Хэнли, графство Стаффордшир, оказалась на скамье подсудимых из-за инцидента, который произошел ночью 24 ноября 2024 года. Британка недавно родила ребенка и пошла в клуб с бойфрендом, чтобы развеяться. Там они познакомились еще с одним мужчиной и танцевали вместе. Согласно документам следствия, во время танца новый приятель обнял Астон за талию, однако сразу же убрал руки, когда понял, что ей это не нравится.

Тем не менее происшествие вызвало возмущение британки, и она рассказала обо всем бойфренду. Они устроили скандал, охрана вывела их из клуба. Однако Астон осталась у клуба, и когда ее обидчик через час вышел, напала на него. Женщина нанесла ему три удара кулаком по лицу и выколола кольцом левый глаз: украшение пробило веко. Спасти пострадавшему зрение на поврежденном глазу не смогли.

Астон признала вину. Адвокат британки заявил, что ее агрессивное поведение было спровоцировано детской психологической травмой. Кроме того, у женщины диагностировано пограничное расстройство личности, которое может приводить в резким сменам настроения. В итоге суд приговорил Астон в восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой отбытия наказания на год. Она также должна будет заплатить потерпевшему 500 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей) и пройти 20-дневные курсы реабилитации.

