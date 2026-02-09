Реклама

11:17, 9 февраля 2026

43-летняя Лобода напомнила о туре снимками в белье и наручниках

Певица Светлана Лобода напомнила о туре снимками в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода напомнила о датах музыкального тура откровенными снимками. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница позировала на балконе в розовом нижнем белье и шубе такого же цвета. Свой образ знаменитость дополнила золотыми наручниками и солнцезащитными очками. В описании к посту артистка написала даты предстоящих концертов, которые будут проходить в Турции и США.

Известно, что фотосессия Лободы проходила в Дубае.

В декабре Светлана Лобода также вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Ее запечатлели в бюстгальтере и мини-юбке во время выступления.

