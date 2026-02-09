43-летняя Лобода напомнила о туре снимками в белье и наручниках

Украинская певица Светлана Лобода напомнила о датах музыкального тура откровенными снимками. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
43-летняя исполнительница позировала на балконе в розовом нижнем белье и шубе такого же цвета. Свой образ знаменитость дополнила золотыми наручниками и солнцезащитными очками. В описании к посту артистка написала даты предстоящих концертов, которые будут проходить в Турции и США.
Известно, что фотосессия Лободы проходила в Дубае.
В декабре Светлана Лобода также вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Ее запечатлели в бюстгальтере и мини-юбке во время выступления.