43-летняя Светлана Лобода вышла на сцену в оголяющем тело наряде

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница вышла на сцену в оголиющем тело наряде, который состоял из прямой мини-юбки и бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный прессс.

В то же время знаменитости сделали укладку на распущенных волосах и нанесла макияж. Она стояла перед публикой с микрофоном, подняв одну руку вверх.

Ранее в декабре Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне. Поп-исполнительница снялась в черном прозрачном изделии из кружева, сквозь который просвечивался комплект нижнего белья.