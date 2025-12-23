Реклама

Ценности
22:09, 23 декабря 2025

43-летняя Светлана Лобода вышла на сцену в оголяющем тело наряде

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница вышла на сцену в оголиющем тело наряде, который состоял из прямой мини-юбки и бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный прессс.

В то же время знаменитости сделали укладку на распущенных волосах и нанесла макияж. Она стояла перед публикой с микрофоном, подняв одну руку вверх.

Ранее в декабре Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне. Поп-исполнительница снялась в черном прозрачном изделии из кружева, сквозь который просвечивался комплект нижнего белья.

