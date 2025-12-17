Реклама

12:43, 17 декабря 2025Ценности

43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница снялась в черном прозрачном комбинезоне из кружева, сквозь который просвечивался комплект нижнего белья. Поверх упомянутых изделий звезда надела шубу в пол. Образ завершил широкий пояс с массивной золотой пряжкой.

Ранее в декабре Светлана Лобода показала фото в ярком купальнике. Знаменитость продемонстрировала на камеру фигуру в слитном изделии ярко-красного цвета.

