Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:30, 9 февраля 2026Ценности

63-летнего российского миллиардера заметили на отдыхе в обнимку с моделью

63-летнего миллиардера Доронина заметили на отдыхе в обнимку с моделью Романовой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин отдохнул в Австралии вместе с возлюбленной, моделью Кристиной Романовой. Снимки она опубликовала в личном Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 63-летний предприниматель позировал в обнимку с 31-летней манекенщицей. Романова также позировала у знаменитых скал «Двенадцать Апостолов» и Сиднейского оперного театра. «Неделя выдалась как месяц» — подписала пост манекенщица.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

В январе пару заметили на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Роман Доронина и Романовой начался в 2014-м году, они воспитывают двух дочерей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Иностранные машины перестанут выпускать из России

    Мосбиржа расширит торги

    В России указали на срывающие договоренности по Украине шаги Запада

    Против Семена Слепакова прокуратура потребовала возбудить дело

    В туалете российской школы нашли мертвого девятиклассника

    В России отреагировали на заявление МИД Украины о статусе Крыма и Донбасса

    В России сообщили об отправке в зону СВО «особенного груза»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok