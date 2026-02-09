Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:58, 9 февраля 2026Россия

Аксенов порассуждал о признании Крыма Западом через ультиматумы

Аксенов: Крыму не нужно признание его статуса Западом любой ценой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крыму не нужно признание его российским любой ценой, в том числе и через ультиматумы со стороны Запада. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, если Запад просто признает статус полуострова как факт, то это будет какое-то окно возможностей.

«Если нет, а через какие-то условия, ультиматумы, выполнения каких-то нелепых требований со стороны Евросоюза, — то черт с ними, не надо на них вообще отвлекаться», — пояснил политик.

Ранее председатель Ассоциации юристов России, экс-глава правительств Сергей Степашин заявил о возможности получения Крыма в 1991 году. По его словам, тогда присоединению полуострова помешала позиция первого президента России Бориса Ельцина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok