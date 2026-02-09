Аксенов: Крыму не нужно признание его статуса Западом любой ценой

Крыму не нужно признание его российским любой ценой, в том числе и через ультиматумы со стороны Запада. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, если Запад просто признает статус полуострова как факт, то это будет какое-то окно возможностей.

«Если нет, а через какие-то условия, ультиматумы, выполнения каких-то нелепых требований со стороны Евросоюза, — то черт с ними, не надо на них вообще отвлекаться», — пояснил политик.

Ранее председатель Ассоциации юристов России, экс-глава правительств Сергей Степашин заявил о возможности получения Крыма в 1991 году. По его словам, тогда присоединению полуострова помешала позиция первого президента России Бориса Ельцина.