«Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

Политолог Гращенков назвал смерть Галицкой в ИВС очередным перегибом системы

Бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия 8 февраля покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, где находилась под стражей по обвинению в вымогательстве до 300 миллионов долларов у бывшего мужа. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, добавив, что в камере Галицкая оставила записку, в которой винила в смерти миллиардера. До самоубийства бывшая жена миллиардера записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором обвинила экс-супруга в поддержке Украины и в угрозах убийством. О том, как в России отреагировали на смерть бывшей жены миллиардера, — в материале «Ленты.ру».

Алия Галицкая рассказывает об угрозах со стороны [...] Галицкого и уверяет, что он внушает их общим дочерям ненависть к России и открыто поддерживает Украину и [президента страны Владимира] Зеленского. Женщина уверена, что Галицкий вывезет детей в Европу. […] Добавлю, что родился Галицкий в Житомирской области Анастасия Кашеварова журналист

Смерть Галицкой назвали очередным «перегибом» системы

Смерть Алии Галицкой стала очередным «перегибом» системы, который представляет собой конвейер, где заключение под стражу стало рутиной, а не исключительной мерой, заявил политолог Илья Гращенков. Он отметил, что с женщиной, которую обвинили в серьезном, но ненасильственном экономическом преступлении, поступили как с опасной рецидивисткой, представляющей угрозу обществу, хотя единственной реальной сферой ее конфликта были отношения с бывшим супругом.

Миллиардер Александр Галицкий Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По его словам, существующие альтернативы заключению под стражу — домашний арест, крупные залоги, подписка о невыезде — часто игнорируются, потому что «проще и "безопаснее" для карьеры следователя и судьи избрать самую строгую меру». Однако отправка в СИЗО может стать приговором еще до вердикта суда, как произошло с той же Галицкой, подчеркнул Гращенков, констатировав, что это «считается непроцессуальной мелочью».

Общество должно быть защищено от реальных насильников, но не должно разрушать жизни тех, чьи проступки не связаны с насилием. Смерть в камере — это крайняя точка, за которой должны последовать системное покаяние и реформа Илья Гращенков политолог

По мнению Гращенкова, необходимо пересмотреть практику избрания меры пресечения. В противном случае в России будет продолжать выстраиваться правосудие, которое одним действием «может совершить непоправимое зло, так и не доказав вину».

В отправке Галицкой под арест нашли юридический изъян

Тот факт, что сторона гражданско-правового спора, к которому можно отнести дело Алии Галицкой, оказывается в СИЗО — это позор, считает адвокат Наталья Шатихина. Юрист назвала факт отправки под арест по гражданско-правовому спору женщины «омерзительным вдвойне».

Всем прекрасно известно, что состав вымогательства не может образовывать требования передачи имущества, на которое виновный предполагает свое право. А тем более оспаривает. Вымогательство может быть только там, где обвиняемому заведомо известно о полной «чужести» данного имущества. Хрестоматийная задача про вышибание долгов при помощи монтировки. Пришли нанятые — вымогательство. Пришел кредитор — самоуправство Наталья Шатихина адвокат

На странность ареста Галицкой обратили внимание еще до ее гибели

Член СПЧ Меркачева рассказала, что еще до смерти Галицкой она обратила внимание на то, «как легко вот так Фемида по такому странному обвинению берет и бросает за решетку женщину».

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — написала правозащитница.

Фото: страница Лии Базиковой во «ВКонтакте»

Бывшая жена миллиардера, как уточнила Меркачева, покончила с собой не в следственном изоляторе (СИЗО), как первоначально сообщалось, а в изоляторе временного содержания (ИВС), который относится к ведению полиции, а не Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Перевести в СИЗО женщину не успели.

Уважаемые следователи, прокуроры, судьи! Хватит сажать людей в СИЗО. Половина людей, находящиеся сейчас за решеткой до приговора, могли бы быть дома под подпиской или домашним арестом. Могли бы работать, лечиться, обнимать своих близких. Инвалиды, старики, женщины, дети — наблюдаю, что за последние два года их стали сажать чаще и с какой-то ожесточенностью. Как будто перечеркивая все то, что было сделано обществом и государством для уменьшения количества людей под стражей. Остановитесь, пожалуйста! Ева Меркачева член СПЧ

Что известно о деле против Галицкой и ее обращении к Путину

В декабре 2025 года в отношении Галицкой возбудили уголовное дело о клевете на бывшего мужа. Как пояснила адвокат Алии Анна Бутырина, дело о вымогательстве, из-за которого Галицкая находилась под арестом в ИВС, где покончила жизнь самоубийством, следователи возбудили только 4 февраля.

По версии следствия, Галицкая, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, вымогала у миллиардера от 160 до 300 миллионов долларов и угрожала распространить заведомо ложные сведения о нем. Согласно постановлению суда, женщина должна была находиться под стражей до 3 апреля.

До самоубийства Галицкая записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщила, что муж угрожал ей расправой и уголовным преследованием. По ее словам, он открыто поддерживает Украину и внушает их общим дочерям ненависть к России. Женщина рассказала, что решила развестись с Галицким после того, как узнала, что у него есть другая семья, после чего между супругами начался конфликт.