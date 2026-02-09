Американский министр назвал запасы венесуэльской нефти «приятным совпадением»

Politico: Глава Минэнерго США обсудит в Венесуэле будущее нефтяной госкомпании

Глава Минэнерго США Крис Райт подтвердил ранее анонсировавшиеся планы посетить Венесуэлу в ближайшее время. По словам руководителя ведомства, в Каракасе он собирается обсудить будущее государственной нефтяной компании PDVSA, пишет Politico.

«Возможно, это приятное совпадение, но это именно совпадение, что основным продуктом и огромным ресурсом Венесуэлы является нефть», — сказал министр газете.

Райт утверждал, что захват президента Николаса Мадуро американскими властями не был спланирован с целью наращивания поставок нефти. При этом спустя менее недели после вывоза главы государства из Венесуэлы он допускал получение Соединенными Штатами доли в PDVSA. Также американский министр признавал, что на фоне событий в этой южноамериканской стране «крупные, долгосрочные инвестиции в десятки миллионов долларов» со стороны компаний из США вряд ли возможны, «пока ситуация не прояснится».

В свою очередь гендиректор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс на январской встрече с президентом Дональдом Трампом заявил, что Венесуэла пока остается «непривлекательной для инвестиций», и для выхода компании на ее рынок «потребуются довольно серьезные перемены».