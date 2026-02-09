Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 9 февраля 2026Экономика

Американский министр назвал запасы венесуэльской нефти «приятным совпадением»

Politico: Глава Минэнерго США обсудит в Венесуэле будущее нефтяной госкомпании
Дмитрий Воронин

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава Минэнерго США Крис Райт подтвердил ранее анонсировавшиеся планы посетить Венесуэлу в ближайшее время. По словам руководителя ведомства, в Каракасе он собирается обсудить будущее государственной нефтяной компании PDVSA, пишет Politico.

«Возможно, это приятное совпадение, но это именно совпадение, что основным продуктом и огромным ресурсом Венесуэлы является нефть», — сказал министр газете.

Райт утверждал, что захват президента Николаса Мадуро американскими властями не был спланирован с целью наращивания поставок нефти. При этом спустя менее недели после вывоза главы государства из Венесуэлы он допускал получение Соединенными Штатами доли в PDVSA. Также американский министр признавал, что на фоне событий в этой южноамериканской стране «крупные, долгосрочные инвестиции в десятки миллионов долларов» со стороны компаний из США вряд ли возможны, «пока ситуация не прояснится».

В свою очередь гендиректор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс на январской встрече с президентом Дональдом Трампом заявил, что Венесуэла пока остается «непривлекательной для инвестиций», и для выхода компании на ее рынок «потребуются довольно серьезные перемены».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok