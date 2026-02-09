Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:10, 9 февраля 2026Наука и техника

Перечислены новые гаджеты Apple

Bloomberg: Apple скоро представит iPhone 17e, новые iPad и MacBook
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В ближайшие недели компания Apple представит новые iPhone, iPad и MacBook. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторитетный обозреватель агентства Марк Гурман подтвердил, что в ближайшее время Apple анонсирует iPhone 17e. Гурман сообщил, что смартфон получит чип A19, зарядку MagSafe и будет стоить 599 долларов (46 тысяч рублей) — столько же, сколько iPhone 16e. Также компания готовит новые планшеты — базовый iPad и iPad Air. Стартовая модель будет иметь процессор A18, что позволит гаджету работать с нейросетью Apple Intelligence.

Кроме того, инсайдер выяснил, что компания может в ближайшие месяцы обновить ноутбуки MacBook Air и Pro. Модели с дисплеями на 14 и 16 дюймов будут иметь процессор M5. Также в первой половине года корпорация Тима Кука запланировала выход дешевого MacBook.

В заключение Марк Гурман заметил, что Apple разрабатывает iOS 26.4. Операционная система будет иметь поддержку нового виртуального ассистента Siri, она выйдет в конце февраля.

Ранее источники издания Macwelt рассказали, что iPhone 17e представят 19 февраля. Apple не будет устраивать презентацию — она просто опубликует пресс-релиз на своем сайте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Онколог назвал главного виновника рака желудка

    Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok