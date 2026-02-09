Перечислены новые гаджеты Apple

Bloomberg: Apple скоро представит iPhone 17e, новые iPad и MacBook

В ближайшие недели компания Apple представит новые iPhone, iPad и MacBook. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторитетный обозреватель агентства Марк Гурман подтвердил, что в ближайшее время Apple анонсирует iPhone 17e. Гурман сообщил, что смартфон получит чип A19, зарядку MagSafe и будет стоить 599 долларов (46 тысяч рублей) — столько же, сколько iPhone 16e. Также компания готовит новые планшеты — базовый iPad и iPad Air. Стартовая модель будет иметь процессор A18, что позволит гаджету работать с нейросетью Apple Intelligence.

Кроме того, инсайдер выяснил, что компания может в ближайшие месяцы обновить ноутбуки MacBook Air и Pro. Модели с дисплеями на 14 и 16 дюймов будут иметь процессор M5. Также в первой половине года корпорация Тима Кука запланировала выход дешевого MacBook.

В заключение Марк Гурман заметил, что Apple разрабатывает iOS 26.4. Операционная система будет иметь поддержку нового виртуального ассистента Siri, она выйдет в конце февраля.

Ранее источники издания Macwelt рассказали, что iPhone 17e представят 19 февраля. Apple не будет устраивать презентацию — она просто опубликует пресс-релиз на своем сайте.