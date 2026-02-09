Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:51, 9 февраля 2026Ценности

Блогерша взвесилась на азиатских весах и озадачила зрителей

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @jzs

Блогерша Джас Гордон взвесилась на азиатских весах и озадачила зрителей результатом. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала, как встает на весы в ванной во время отдыха в Таиланде. Устройство показало отметку 58,3 килограмма и выдало характеристику «слишком толстая», что удивило автора поста. «Представьте, что вы встаете на весы в Юго-Восточной Азии», — указала она в подписи.

Ролик набрал 3,9 миллиона просмотров. Пользователи высказались об увиденном в комментариях. «У них нет высоких людей?», «Стройный — это от ноля до 20 килограммов?», «58 килограммов — это средний вес для взрослой женщины», «Весы для детей, не вижу другого объяснения», «Напоминаю, что у них действительно опасные стандарты красоты», «Возможно, если их средний рост значительно меньше, то это имеет смысл», — поразмышляли юзеры.

В январе сообщалось, что итальянский модный дом Gucci уволил американского актера Эштона Катчера из-за лишнего веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Москвичам пообещали резкую перемену погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok