Блогерша взвесилась на азиатских весах и озадачила зрителей

Блогерша Джас Гордон взвесилась на азиатских весах и озадачила зрителей результатом. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала, как встает на весы в ванной во время отдыха в Таиланде. Устройство показало отметку 58,3 килограмма и выдало характеристику «слишком толстая», что удивило автора поста. «Представьте, что вы встаете на весы в Юго-Восточной Азии», — указала она в подписи.

Ролик набрал 3,9 миллиона просмотров. Пользователи высказались об увиденном в комментариях. «У них нет высоких людей?», «Стройный — это от ноля до 20 килограммов?», «58 килограммов — это средний вес для взрослой женщины», «Весы для детей, не вижу другого объяснения», «Напоминаю, что у них действительно опасные стандарты красоты», «Возможно, если их средний рост значительно меньше, то это имеет смысл», — поразмышляли юзеры.

В январе сообщалось, что итальянский модный дом Gucci уволил американского актера Эштона Катчера из-за лишнего веса.