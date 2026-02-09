Гражданин Казахстана получил российский паспорт за участие в СВО

Бойцу СВО из зарубежья вручили российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Курганской области во «ВКонтакте».

Гражданин Казахстана приехал в Зауралье еще в 2019 году. В 2023-м он получил вид на жительство в России, после чего решил принять участие в спецоперации, подписав контракт с Минобороны. За время службы он был награжден медалью Суворова.

В январе 2026 года мужчина подал заявление о приеме в российское гражданство. Участники СВО имеют право на прохождение процедуры по упрощенной схеме. Присягу ветеран принес в начале февраля.

Ранее в Иркутской области украинец стал гражданином России за участие в спецоперации. Он также получил российский паспорт в упрощенном порядке.