Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 9 февраля 2026Россия

Бойцу СВО из зарубежья вручили российский паспорт

Гражданин Казахстана получил российский паспорт за участие в СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница УМВД России по Курганской области во Вконтакте

Бойцу СВО из зарубежья вручили российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Курганской области во «ВКонтакте».

Гражданин Казахстана приехал в Зауралье еще в 2019 году. В 2023-м он получил вид на жительство в России, после чего решил принять участие в спецоперации, подписав контракт с Минобороны. За время службы он был награжден медалью Суворова.

В январе 2026 года мужчина подал заявление о приеме в российское гражданство. Участники СВО имеют право на прохождение процедуры по упрощенной схеме. Присягу ветеран принес в начале февраля.

Ранее в Иркутской области украинец стал гражданином России за участие в спецоперации. Он также получил российский паспорт в упрощенном порядке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Иностранные машины перестанут выпускать из России

    Мосбиржа расширит торги

    В России указали на срывающие договоренности по Украине шаги Запада

    Против Семена Слепакова прокуратура потребовала возбудить дело

    В туалете российской школы нашли мертвого девятиклассника

    В России отреагировали на заявление МИД Украины о статусе Крыма и Донбасса

    В России сообщили об отправке в зону СВО «особенного груза»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok