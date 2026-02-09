Бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» умер в 32 года

Реклама

18:33, 9 февраля 2026Спорт

Бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Артем Федоров умер в 32 года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Динамо» Артем Федоров умер в 32 года. Об этом сообщается на странице хоккейного клуба «Сочи», за который также выступал Федоров, во «ВКонтакте».

«Федоров запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — говорится в сообщении клуба. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Федоров был воспитанником подмосковного хоккея. Его первым клубом стал воскресенский «Химик».

На протяжении карьеры форвард выступал за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Динамо» (2015-2017, 2021), «Салават Юлаев» (2017-2018), «Спартак» (2018-2021) и «Сочи» (2022-2023). Всего в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ он провел 376 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 103 результативные передачи.

