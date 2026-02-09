Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 9 февраля 2026Россия

Дождь из кипятка в лифтах самого элитного небоскреба «Донстроя» попал на видео

В самом элитном небоскребе «Донстроя» залило лифты кипятком после прорыва трубы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«112» / Telegram

В самом элитном небоскребе строительной компании «Донстрой» в Москве — «Триумф Палас» — прорвало трубу. Из-за этого лифты начали заполняться кипятком, видео с места событий публикует Telegram-канал «112».

На кадрах запечатлен «дождь» из кипятка: вода стекает с верху шахты лифта с большой интенсивностью.

«Экстренные службы работают на месте, обстоятельства ЧП выясняются», — указано в сообщении.

Ранее в Подмосковье «утонул» многоквартирный дом. По словам жильцов, уже год подвал здания остается затопленным, насосы для откачивания не справляются с объемом жидкости, а трубы постоянно прорывает, из-за чего дома заливает кипятком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Азове» упрекнули Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    ВСУ ударили дронами по своим же солдатам

    Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

    Дождь из кипятка в лифтах самого элитного небоскреба «Донстроя» попал на видео

    Россиянка оказалась в больнице после выпитого чая с ртутью

    На Западе раскрыли новый хитрый план Евросоюза

    Корейский губернатор извинился за слова об импорте девственниц

    Российский школьник пришел на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok