Дождь из кипятка в лифтах самого элитного небоскреба «Донстроя» попал на видео

В самом элитном небоскребе «Донстроя» залило лифты кипятком после прорыва трубы

«112» / Telegram

В самом элитном небоскребе строительной компании «Донстрой» в Москве — «Триумф Палас» — прорвало трубу. Из-за этого лифты начали заполняться кипятком, видео с места событий публикует Telegram-канал «112».

На кадрах запечатлен «дождь» из кипятка: вода стекает с верху шахты лифта с большой интенсивностью.

«Экстренные службы работают на месте, обстоятельства ЧП выясняются», — указано в сообщении.

Ранее в Подмосковье «утонул» многоквартирный дом. По словам жильцов, уже год подвал здания остается затопленным, насосы для откачивания не справляются с объемом жидкости, а трубы постоянно прорывает, из-за чего дома заливает кипятком.