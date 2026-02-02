В Подмосковье «утонул» дом

Жильцы дома в Подмосковье пожаловались на затопленный подвал

Жильцы многоквартирного дома в Подмосковье пожаловались на затопленный подвал, воду из которого не получается откачать уже год. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Речь идет о доме №3 на Агрохимической улице. По словам жильцов, скопившаяся в подвале вода доходит до колен. Насосы для откачивания не справляются с объемом жидкости, а трубы постоянно прорывает, из-за чего дома заливает кипятком.

До недавнего времени дом находился под управлением УК-1. В ответ на жалобы собственников в организации отвечали, что проблему уже решили. Кроме того, жильцы сообщают о неполадках с лифтами, которые постоянно ломаются. Проблемы с подъемниками заметили в шести подъездах.

Теперь УК-1 подала на банкротство, а дом перешел к «Жилищнику», который пытается разобраться с проблемой. Собственники подали в суд на прежнюю управляющую компанию, обвинив ее в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Москве жители многоэтажного дома остались без лифта после прорыва трубы.