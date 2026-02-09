Коуч дала пять советов для профилактики проблем с психикой на нелюбимой работе

Коуч Риветти призвала наладить отношения с двумя коллегами на нелюбимой работе

Корпоративный коуч и генеральный директор организации Reconnect Happiness at Work Рената Риветти заявила, что даже на нелюбимой работе психика может оставаться стабильной. В разговоре с изданием Terra она дала людям, которые по тем или иным причинам не могут уволиться, пять советов для профилактики проблем с ментальным здоровьем.

Во-первых, по словам Риветти, необходимо сосредоточить силы исключительно на тех задачах, которые требуют максимальной отдачи. Все остальные обязанности можно смело делегировать. Во-вторых, важно установить границы. «Не отвечайте на рабочие сообщения или электронные письма вне рабочего времени. Отказывайтесь от встреч, запланированных на неудобное время, и делайте короткие перерывы, чтобы передохнуть», — призвала специалистка.

В-третьих, она посоветовала искать смысл в мелочах. Так, работу не стоит делать целью всей жизни, но если понять, какие навыки благодаря ей человек развивает и как его деятельность помогает окружающим людям, то чувство пустоты существенно уменьшится, пояснила эксперт. В-четвертых, как добавила Риветти, стоит наладить отношения хотя бы с двумя-тремя коллегами, поскольку социальная поддержка очень важна.

В-пятых, она посоветовала определить жест, который будет означать конец рабочего дня. Например, перед уходом из офиса можно писать благодарственную фразу. «Это необходимый сигнал для того, чтобы вы начали сосредотачиваться на себе и отдыхать», — заключила коуч.

Ранее психолог Вера Никишина предупредила об опасности монотонной работы. Она утверждает, что из-за этого могут начаться проблемы с продуктивностью.