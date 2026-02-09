Реклама

11:43, 9 февраля 2026

Фото Кристины Асмус в купальнике вызвали споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @asmuskristina

Новые фото российской актрисы театра и кино Кристины Асмус вызвали споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» продолжила отдых в Индонезии. На размещенных кадрах она предстала в голубом вязаном купальнике с глубоким декольте, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. «На случай, если вы вдруг забыли, как я выгляжу на Бали», — указала в подписи артистка.

Поклонники высказались о снимках в комментариях. Часть из них восхитились внешностью бывшей жены комика Гарика Харламова. «Где-то плачет и смотрит Гарик», «Какая вы шикарная», «Красотка, так держать!», «Выглядите как будто до сих пор в спорте!»

Другие пользователи обратили внимание на похудение знаменитости. «Кожа да кости, на любителя», «Первое впечатление — какая-то бабка-ежка стоит», «Вам надо поесть», «Схуднула тетя», — заявили юзеры.

Кристина Асмус показала фото интимного момента с новым возлюбленным.

