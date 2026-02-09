Реклама

ФСБ разоблачила коррупцию в российском суде

Глава СК возбудил дело против судьи в отставке из КБР и его команды из-за взяток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о судье судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Мухамеде Темботове. Предварительно, он получал взятки через посредников.

По версии следствия, в период с ноября 2024 по май 2025-го Темботов вместе с помощником судьи Еленой Рашидовой и секретарем судебных заседаний Марианной Карасовой неоднократно получал взятки от участников судопроизводства. Взяткодатели передавали судье суммы от 10 до 100 тысяч рублей за принятие выгодных для них решений по административным делам. В мае 2025 года Тамботов и Карасова были задержаны сотрудниками ФСБ после получения взятки.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России по поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова направила в Генпрокуратуру материалы в отношении судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина.

