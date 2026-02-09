Реклама

14:17, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Гоблин прокомментировал запрет комику Сабурову въезжать в Россию

Блогер Пучков назвал перебором запрет комику Сабурову въезжать в Россию 50 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Дмитрий Goblin Пучков / VKvideo

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал новость о том, что стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он назвал решение в отношении юмориста «перебором».

Пучков заявил, что смотрел некоторые выступления Сабурова и не слышал, чтобы тот критиковал действия России и оскорбительно отзывался о стране, как об этом утверждалось в новостях о нем. Блогер предположил, что стендаперу могли запретить приезжать в Россию из мести. «Может, он кому-то дорогу перешел сильному, с хорошими связями», — сказал Гоблин.

При этом блогер назвал юмориста лидером общественного мнения. По его мнению, следовало выстроить диалог с Сабуровым, а не запрещать ему приезжать в страну. «По-моему, перебор», — заключил Пучков.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно 6 февраля. Решение объяснили тем, что юморист нарушал российское миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, утверждалось, что стендапер выступал с критикой спецоперации на Украине. Сейчас юморист находится в Казахстане.

