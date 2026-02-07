Реклама

04:22, 7 февраля 2026

Комик Сабуров прилетел в Алматы

Комик Нурлан Сабуров прилетел в Алматы и скрылся от журналистов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Нурлан Сабуров

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, прилетел в Алматы и скрылся от журналистов. Об этом сообщают «Известия».

Комик вышел из VIP-зоны аэропорта и быстро сел в серую иномарку, пока сотрудница помогала ему скрыться от камер.

Водитель автомобиля, дождавшись погрузки вещей в багажник и посадки Сабурова в салон, уехал из аэропорта на большой скорости.

6 февраля Нурлана Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.

