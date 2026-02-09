Российские власти согласовали список разрешенных для работы в такси машин

Министр Алиханов заявил о готовности списка локализованных автомобилей для такси

Полный перечень автомобилей, которые с 1 марта можно будет поставить на учет для использования в сфере такси, уже готов и будет обнародован в ближайшие недели. Об этом на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, подход к списку согласован с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Почему публикация переносится на крайний срок, а отрасль до сих пор держат в неведении, министр не уточнил.

Ранее Общественный совет по развитию такси, в который входят участники рынка из 74 регионов, потребовал от правительства срочно назвать модели машин, разрешенных к использованию в отрасли.

Председатель организации Ирина Зарипова в обращении к Алиханову указала, что перевозчики и таксопарки всей страны ставят на паузу инвестиции в обновление автомобилей. Без конкретного списка они не могут формировать финансово-экономические модели развития и не понимают, к чему готовиться.

Предварительный перечень разрешенных моделей Минпромторг опубликовал еще 1 октября. Однако тот документ изумил участников рынка своим подходом. Одной из причин удивления стало попадание в список автомобилей, явно не предназначенных для перевозки пассажиров в условиях города, такие как Niva Travel и УАЗ «Хантер».

Тогда в ведомстве пообещали, что реестр вскоре пополнят новыми моделями, но ничего похожего так и не произошло, хотя до его вступления в силу осталось меньше 20 дней.

Отдельно в письме указывалось, что такое промедление подставляет региональные органы власти, ведь без перечня они не могут принять собственные законодательные акты и регистрировать автомобили такси.