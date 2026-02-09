Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 9 февраля 2026Мир

Каллас назвала «европейской гордостью» действия толпы против Вэнса на Олимпиаде

Politico: Каллас объяснила освистывание Вэнса на Олимпиаде европейской гордостью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джея Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр проявлением «европейской гордости». Об этом сообщает Politico.

«Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала Каллас, комментируя инцидент. Она напомнила, что Европа ранее слышала «много не очень приятных слов» от США.

Во время парада наций на открытии Олимпийских игр в Милане 6 февраля часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» громко засвистела при появлении вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok