Каллас назвала «европейской гордостью» действия толпы против Вэнса на Олимпиаде

Politico: Каллас объяснила освистывание Вэнса на Олимпиаде европейской гордостью

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джея Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр проявлением «европейской гордости». Об этом сообщает Politico.

«Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала Каллас, комментируя инцидент. Она напомнила, что Европа ранее слышала «много не очень приятных слов» от США.

Во время парада наций на открытии Олимпийских игр в Милане 6 февраля часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» громко засвистела при появлении вице-президента США Джея Ди Вэнса.