03:14, 9 февраля 2026Мир

Киев уличили в подготовке украинцев к поражению в конфликте

Дизен: На Украине начали готовить население к поражению в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Власти Украины начали готовить население к поражению в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Эндрю Наполитано, опубликованному на YouTube.

«Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. <…> Но тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — считает он.

По мнению Дизена, сейчас, когда конфликт уже подошел к концу, чтобы добиться мирного урегулирования, президенту США Дональду Трампу нужно оказывать давление на Киев, а не на Москву. Он пояснил, что Россия «держит все козыри на руках», поэтому давить на нее очень сложно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира. Он указал, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева.

