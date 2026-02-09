Реклама

Корейский губернатор извинился за слова об импорте девственниц

Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор округа Цзиндо Ким Хи Су извинился за провокационное предложение импортировать девственниц для повышения рождаемости. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По информации издания, губернатора исключили из Демократической партии единогласным решением. Кроме того, фрагмент с провокационным высказыванием удалили из государственного телеэфира.

Ранее Ким Хи Су сделал провокационное предложение для того, чтобы повысить рождаемость — «импортировать девственниц» из других стран. По словам южнокорейского губернатора, это поможет региону побороть серьезное сокращение численности населения. Ведь только на Южную Чоллу приходится около 20 процентов сокращения.

