Ведущая экономика Европы столкнулась с волной банкротств

РИА Новости: Число обанкротившихся фирм в Германии выросло на 80,5 % за три года

За последние почти три года число обанкротившихся в Германии компаний увеличилось более чем на 80 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

По итогам третьего квартала 2025 года индекс бизнес-банкротств в ФРГ, считающейся крупнейшей экономикой еврозоны, достиг 175,3 пункта. Для сравнения, в октябре-декабре 2022-го показатель составлял 97,1 пункта. Таким образом, за это время индекс подскочил на 80,5 процента.

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский связал резкое увеличение числа проблемных компаний в Германии в том числе с завершением эпохи дешевых энергоносителей из России. В наибольшей степени от этого, отметил эксперт, пострадали немецкие автопром и машиностроение.

К другим проблемным отраслям директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отнес металлургию и целлюлозно-бумажную промышленность. Эти отрасли, пояснил аналитик, всегда отличались большой энергоемкостью. На фоне потери импорта российского топлива, напомнил он, рост неплатежей и банкротств в отдельных отраслях немецкой экономики доходил до 200 процентов.

Ранее специалисты Институт германской экономики (IW) оценили суммарные потери ВВП ФРГ от различного рода кризисов последних пяти лет в 940 миллиардов евро. Речь идет об уроне от коронавируса, начала боевых действий на Украине и торговой войне с США. На фоне наращивания военных расходов и необходимости модернизации инфраструктуры, сообщало агентство Bloomberg, правительство ФРГ может поднять планку госдолга страны в этом году до рекордных 512 миллиардов евро.