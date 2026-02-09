Лавров раскрыл новую глобальную цель США

Лавров: США хотят взять под свой контроль всю экономику и маршруты энергетики

США хотят взять под свой контроль всю экономику и маршруты обеспечения всех ведущих государств энергетическими ресурсами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На европейском континенте они "смотрят" на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток"», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Соединенные Штаты пытаются доминировать в мировой экономике через набор инструментов, которые не соответствуют стандартам честной конкуренции. Среди ярких примеров он указал применение администрацией президента США Дональда Трампа тарифов и санкционное давление.

5 февраля Лавров заявил, что заявления США о якобы возможности инвестиционного сотрудничества с Россией «не вяжутся» с реальными действиями Вашингтона. Министр обратил внимание на то, что Вашингтон вводит антироссийские ограничения в ответ на готовность Москвы к американскому плану по урегулированию украинского конфликта.