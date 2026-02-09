Реклама

Лавров рассказал о важнейших задачах России

Лавров назвал защиту прав русских в Новороссии важнейшей задачей России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обеспечение безопасности границ и защита исторических прав русских в Новороссии, Донбассе и Крыму — важнейшие задачи России. Об этом в интервью для международной сети TV BRICS заявил глава МИД России Сергей Лавров, расшифровка беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как рассказал дипломат, первая историческая задача России заключается в обеспечении безопасности страны. По его словам, Москва не позволит допустить на территории Украины угрожающее наступательное вооружение.

«Во-вторых, гарантировать надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии», — добавил Лавров.

Ранее Лавров предупредил Брюссель, что Россия даст полноценный военный ответ в случае гипотетической агрессии со стороны Европы. По его словам, ответные действия Москвы выйдут за пределы режима специальной военной операции.

