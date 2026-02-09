Маск сделал заявление о доходах его космической компании

Маск: На заказы от НАСА приходится только 5 % выручки SpaceX

Доходы от выполнения госзаказов американского Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) составляют пять процентов годовой выручки SpaceX. Данные о структуре доходов собственной космической компании привел в своем микроблоге в X Илон Маск.

Как следует из заявления бизнесмена, ставшего на прошлой неделе первым в истории человеком, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, подавляющую часть доходов SpaceX обеспечивает работа спутников Starlink.

Резкий рост активов миллиардера сделало возможным слияние SpaceX с компанией xAI, которой принадлежит чат-бот Grok, в результате которого была образована самая дорогая частная компания в мире, 43 процентами акций которой владеет Маск.

SpaceX, выход которой на IPO планировался на начало лета, получила в прошлом году прибыль в размере 8 миллиардов долларов при выручке 15-16 миллиардов. Ожидалось привлечение до 50 миллиардов долларов при оценке компании примерно в полтора триллиона.