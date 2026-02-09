Реклама

05:02, 9 февраля 2026Забота о себе

Мечтающей освоить технику идеального орального секса женщине дали советы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Женщина, которая мечтает освоить технику идеального орально секса, обратилась за советом к пользователям портала Reddit.

По словам автора поста, у них с партнером высокое либидо, но недавно у нее диагностировали инфекцию, из-за чего ей нужно воздерживаться от секса в течение одной-двух недель. Поэтому женщина решила улучшить свои навыки орального секса.

«Я знаю, что нужно использовать много слюны, подключать обе руки, следить за тем, чтобы зубы не участвовали в процессе, и не забывать ласкать мошонку. Но я понятия не имею, что еще можно сделать», — посетовала автор поста.

В комментариях одна женщина порекомендовала ей разогревать партнера задолго до того, как они окажутся в постели. «Напомни ему о своих планах накануне утром, напомни перед ужином, скажи, как сильно хочешь этого», — призвала она. Еще одна отметила, что рассказчице следует быть смелее с зубами, возможно, партнеру понравится именно это.

Автору поста также посоветовали не останавливаться, когда партнер достигнет оргазма. «Просто продолжай и посмотри, сможет ли он достичь оргазма дважды. Если он в списке умеющих это счастливчиков, второй оргазм будет настолько сильным, что у него искры из глаз посыплются», — заверила она.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

