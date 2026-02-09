Убытки от ударов дронов по НПЗ оценили в триллион рублей

«Ъ»: Прямые и косвенные убытки НПЗ из-за атак дронов оценили в триллион рублей

По итогам 2025 года уровень убыточности в страховании рисков террористических актов и диверсий на территории России вырос в несколько раз. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков рассказал, что прямые убытки в нефтегазовой отрасли, в первую очередь из-за ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), достигли 100 миллиардов рублей. Если же учитывать потерю прибыли и косвенные убытки, то, по его оценкам, общая сумма превышает триллион рублей.

В начале января прошлого года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) рекомендовала компаниям поднять тарифы в сегменте, но случившийся рост не позволил улучшить ситуацию, напротив, она стала значительно хуже.

Представитель перестраховщика указал, что при выборе целей для атак решающим стал не территориальный, а отраслевой признак. Другими словами, прилеты фиксируются не только в приграничных территориях, но и в других регионах, а целью избирательных атак становятся предприятия нефтехимического, газового, электроэнергетического сектора.

Руководитель центра андеррайтинга имущественных видов страхования «Югории» Дмитрий Гаврилов уточнил, что тяжесть последствий возросла из-за кратного роста числа задействованных в атаках беспилотников.

Как объяснил директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексей Хуторянский, на фоне значительного увеличения убытков страховщикам придется ужесточать условия. Для рисковых объектов цена страховки, скорее всего, увеличится на порядок. При этом он отметил, что для некоторых предприятий вероятность инцидента с БПЛА уже нельзя назвать случайностью, так что механизм страховки теряет эффективность.

Ранее сообщалось, что как по итогам 2025 года, так и в январе 2026-го нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали до минимумов с 2020 года в годовом и месячном выражениях.