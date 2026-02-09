Мужчина попал под следствие после переписки с россиянином

В Краснодарском крае осудят мужчину за склонение к диверсии на железной дороге

В Краснодарском крае осудят мужчину за склонение к диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 281.1 («Содействие диверсионной деятельности путем склонения и вербовки лица к совершению взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, 44-летний уроженец города Сочи в период с 5 июня по 20 июля 2023 года, находясь за пределами России, через один из мессенджеров склонял жителя Краснодарского края к совершению взрыва и поджога инфраструктуры железной дороги, когда по ней будет проходить состав с военной техникой, а также совершить диверсию на предприятии края, на котором производят комплектующие. За это он обещал вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводили сотрудники ФСБ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что побывавший на авиапредприятии россиянин получил срок.