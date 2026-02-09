Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 9 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия российских ударов в двух областях

В Черниговской и Сумской областях Украины повреждены железнодорожные пути
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Diego Fedele / Getty Images

В Черниговской и Сумской областях Украины серьезные повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщают украинские железные дороги на странице в Facebook ((запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры, повреждены локомотив и контактная сеть», — раскрыли в публикации последствия ударов России по логистической инфраструктуре Украины.

Отмечается, что поезда Сумы — Киев и Сумы — Харьков могут следовать с задержкой.

Ранее в Минобороны России сообщило, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok