На Украине раскрыли последствия российских ударов в двух областях

В Черниговской и Сумской областях Украины повреждены железнодорожные пути

В Черниговской и Сумской областях Украины серьезные повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщают украинские железные дороги на странице в Facebook ((запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть новые обстрелы железнодорожной инфраструктуры, повреждены локомотив и контактная сеть», — раскрыли в публикации последствия ударов России по логистической инфраструктуре Украины.

Отмечается, что поезда Сумы — Киев и Сумы — Харьков могут следовать с задержкой.

Ранее в Минобороны России сообщило, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.