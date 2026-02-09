На Западе раскритиковали Стубба за слова о России

Аналитик Уотсон раскритиковал слова Стубба о противодействии России

Аналитик Алан Уотсон на своей странице в социальной сети X раскритиковал слова президента Финляндии Александра Стубба о противодействии России и «вооружении Украины до зубов».

«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написал Уотсон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».