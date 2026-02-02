Реклама

Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

Лавров: Финляндия потеряла статус «честного брокера» после вступления в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Финляндия окончательно потеряла статус «честного брокера» после вступления в НАТО в 2023 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопросы СМИ по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По его словам, Финляндия, присоединившись к альянсу и поддержав ограничения против России, стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы, что подтверждают «русофобские высказывания нынешних финских руководителей».

«Так что у нас нет оснований предполагать возможность для Финляндии стать посредником в каких-либо будущих переговорных процессах при неизменности нынешнего внешнеполитического курса и самой геополитической философии Хельсинки», — отметил министр.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что, безусловно, мог бы сесть за один стол с российским лидером, но при этом отметил, что время для начала диалога еще не пришло.

