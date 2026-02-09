Напавший с ножом на студентов в общежитии российского города объяснился

Суд арестовал подростка, напавшего на общежитие в Уфе, он признал вину

Суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Юноша заключен под стражу до 7 апреля по ходатайству следователя. Ему предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По данным издания Baza, юноша признал вину и раскаялся в содеянном. Своим близким он объяснил мотив нападения тем, что «топил за Россию» и считал, что для этого надо напасть на иностранцев. Поэтому для атаки подросток выбрал общежитие, где проживали студенты из Индии и Африки. Издание публикует видео из суда.

На кадрах виден юноша с перебинтованными руками, ранения он нанес себе сам. Он сидит в «аквариуме» под охраной.

Сообщалось, что напавший является сторонником организации неонацистов NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Во время нападения он начертил свастику на стене кровью одной из своих жертв. По словам очевидцев, подросток также выкрикивал националистические лозунги про холокост.

15-летний житель Уфы 7 февраля напал на общежитие медуниверситета и ранил четырех студентов и двух полицейских.