17:19, 7 февраля 2026Силовые структуры

Появились новые детали о напавшем на общежитие в Уфе

Напавший на общежитие в Уфе оказался сторонником организации неонацистов NS/WP
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал Baza

Напавший на общежитие в Уфе оказался сторонником организации неонацистов NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Детали о происшествии стали известны изданию Baza.

Как выяснилось, нападавший был сторонником неонацистской организации. Во время нападения он начертил свастику на стене кровью одной из своих жертв. По словам очевидцев, подросток также выкрикивал националистические лозунги про Холокост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на студентов в общежитии одного из вузов Уфы. По имеющейся информации, подозреваемым является 15-летний подросток.

Он напал на общежитие медуниверситета и ранил четырех студентов и двух полицейских. Во время задержания нападавший получил ранения и был госпитализирован, его состояние уточняется.

