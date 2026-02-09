Реклама

21:02, 9 февраля 2026

Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

Врач Мира: После отказа от алкоголя улучшается состояние кожи и волос
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Отказ от алкоголя положительно сказывается на многих органах и системах организма, утверждает врач Мар Мира. О долгосрочных последствиях она рассказала в разговоре с изданием Men's Health.

Как отметила Мира, после отказа от алкоголя улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Также у человека укрепляется иммунитет. «Мозг улучшает свою работу, становится более ясным и сосредоточенным, замедляется возникновение когнитивных нарушений. Печень, являющаяся основным органом, выводящим токсины, работает меньше, поэтому риск заболеваний печени снижается», — пояснила доктор.

Среди других долгосрочных последствий она назвала нормализацию веса, поскольку спиртные напитки содержат много калорий. При этом Мира подчеркнула, что чем позднее человек перестанет употреблять алкоголь, тем менее интенсивным окажется эффект.

Ранее нарколог Антон Рудковский перечислил признаки начинающегося алкоголизма. Так, он призвал обратить внимание на изменения в социальном поведении человека.

