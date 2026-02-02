Названы тревожные признаки начинающегося алкоголизма

Нарколог Рудковский: Утраченный контроль говорит о начале алкоголизма

Нарколог Антон Рудковский перечислил тревожные признаки, которые сигнализируют о начинающемся алкоголизме. Их врач назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Рудковского, о развитии зависимости может говорить появление синдрома отмены. В этом случае человек начинает пить алкоголь, потому что он помогает снять возникший из-за употребления алкоголя ранее физический дискомфорт. Например, избавиться от тремора.

Второй тревожный звоночек алкоголизма — это неспособность контролировать себя. Как объяснил доктор, в этом случае человек не может остановиться, если начал пить, и напивается до тяжелого состояния, даже если изначально не хотел этого делать.

Самым же страшным сигналом алкоголизма нарколог назвал изменение в социальном поведении человека: он начинает общаться только с собутыльниками, все его разговоры касаются только спиртного, а от привычных семейных ритуалов он отказывается.

«Зависимость — это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите "звоночки", нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не с симптомами», — добавил доктор.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.