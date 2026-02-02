Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 2 февраля 2026Забота о себе

Названы тревожные признаки начинающегося алкоголизма

Нарколог Рудковский: Утраченный контроль говорит о начале алкоголизма
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нарколог Антон Рудковский перечислил тревожные признаки, которые сигнализируют о начинающемся алкоголизме. Их врач назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Рудковского, о развитии зависимости может говорить появление синдрома отмены. В этом случае человек начинает пить алкоголь, потому что он помогает снять возникший из-за употребления алкоголя ранее физический дискомфорт. Например, избавиться от тремора.

Второй тревожный звоночек алкоголизма — это неспособность контролировать себя. Как объяснил доктор, в этом случае человек не может остановиться, если начал пить, и напивается до тяжелого состояния, даже если изначально не хотел этого делать.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Самым же страшным сигналом алкоголизма нарколог назвал изменение в социальном поведении человека: он начинает общаться только с собутыльниками, все его разговоры касаются только спиртного, а от привычных семейных ритуалов он отказывается.

«Зависимость — это не слабость характера, а болезнь мозга. Как только вы видите "звоночки", нужно не уговаривать, а мотивировать человека на обращение к врачу, который умеет работать с причиной, а не с симптомами», — добавил доктор.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok