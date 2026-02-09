В России отреагировали на желание Британии продать нефть с захваченных танкеров

Журова сочла планы Британии продать нефть с захваченных танкеров воровством

Продажа нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота» нелегальна и является воровством, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией на соответствующие планы Великобритании она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Лондон рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота».

«Конечно, это нелегально. Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш "теневой флот", или они его просто так обозвали для пиара», — высказалась депутат.

По мнению парламентария, подобные прецеденты будут говорить о том, что у бизнеса нет никакой защиты, что с любой стороны могут объявить тебя «теневым флотом» и все отобрать.

Это как-то очень удивительно звучит, то есть теперь это новая форма мирового хищения чужой собственности Светлана Журова депутат Госдумы

До этого в России начались проблемы с экспортом нефтепродуктов. Перевозка данного ресурса из российских портов за неделю с 26 января по 1 февраля подорожала на 24-33 процента по всем основным направлениям.