Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Британии продать нефть с захваченных танкеров

Журова сочла планы Британии продать нефть с захваченных танкеров воровством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

Продажа нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота» нелегальна и является воровством, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией на соответствующие планы Великобритании она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Лондон рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота».

«Конечно, это нелегально. Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш "теневой флот", или они его просто так обозвали для пиара», — высказалась депутат.

По мнению парламентария, подобные прецеденты будут говорить о том, что у бизнеса нет никакой защиты, что с любой стороны могут объявить тебя «теневым флотом» и все отобрать.

Это как-то очень удивительно звучит, то есть теперь это новая форма мирового хищения чужой собственности

Светлана Журовадепутат Госдумы

До этого в России начались проблемы с экспортом нефтепродуктов. Перевозка данного ресурса из российских портов за неделю с 26 января по 1 февраля подорожала на 24-33 процента по всем основным направлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    США назвали угасающей империей

    В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

    Легендарные мотоциклы Jawa получили ОТТС в России

    Раскрыто реальное состояние системы ПВО Украины

    Жители московского ЖК слушали сирену 10 часов

    Влияние западных санкций на теневую занятость в России оценили

    В МИД назвали колхозной политику Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok