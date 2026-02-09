Объяснена роль Польши в подготовке покушения на российского генерала

Эксперт Кнутов: Варшава негативно относится к РФ, поэтому там вербовали Корбу

Варшава крайне негативно относится к России, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились. Так объяснил роль Польши в подготовки покушения на российского генерала Владимира Алексеева военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

По его мнению, участие польских спецслужб в вербовке киллера Любомира Корбы вполне ожидаемо и логично. В Польше осело большое количество украинцев, с ее диаспорой активно работают местные спецслужбы и выявляют людей, которых Киев может завербовать, обучить и отправить с заданием на территорию России.

Эксперт напомнил, что Польша поставляет ВСУ вооружение, готовит украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве. Ее руководство сохраняет курс на активную милитаризацию, заявляя амбиции по созданию самой сильной армии в Европе. В этой связи российским властям следует усилить пограничный контроль, активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для выявления диверсантов.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению он выжил.

Корба рассказал, что был завербован СБУ и следил за российскими военнослужащими в Московском регионе, получая ежемесячно за свою работу 2000 долларов.

Его забросили в Россию в августе прошлого года по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. Оружие для покушения он должен был забрать из схрона в Подмосковье.