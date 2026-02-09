Парень купил потрепанную книгу и раскрыл чужую семейную тайну

Пользователь Reddit с ником 0xKay случайно раскрыл хранимую более 20 лет тайну незнакомой ему семьи. Парень рассказал, что в этом ему помогла случайно найденная в старой книге записка.

Автор поста объяснил, что недавно купил в букинистической лавке за четыре доллара потрепанный экземпляр романа Фрэнка Герберга «Дюна». «Дома я открыл книгу на странице 142, оттуда выпал сложенный кусочек желтой бумаги. Это была не закладка, а письмо, датированное 14 октября 2004 года. Почерк был небрежным, текст гласил: "Дэвид, я спрятал облигации в полой ножке старого верстака в гараже. Я не доверяю Елене. Если со мной что-нибудь случится, проверь ножку. Не продавай дом, пока не проверишь. С любовью, папа"», — процитировал текст послания автор.

Изучив обложку, новый владелец книги нашел на ней печать с именем предыдущего: Артур Холлоуэй. Следующие три часа он потратил на изучение некрологов на специализированных сайтах, и в итоге нашел совпадение. Выяснилось, что Холлоуэя не стало в 2005 году, но автору удалось найти в социальных сетях его сына Дэвида, который и рассказал, что его мачеха Елена, овдовев, немедленно распродала все имущество. Завещание его отца не было найдено.

«Тогда же они продали дом отца брату Елены, но верстак все еще был на месте. Сегодня Дэвид приехал туда, объяснил ситуацию нынешним жильцам, показал им фотографию найденной мной записки и спросил, может ли он осмотреть старый верстак в гараже. Они впустили его. Ножка верстака была с двойным дном. Внутри были облигации на предъявителя и документы на право собственности на домик в Монтане, о существовании которого Елена никогда не знала», — написал автор.

Теперь мужчине предстоит встретиться с Холлоуэем-младшим, чтобы передать ему в качестве артефакта записку и саму книгу.

