The Guardian: В Ереване перед самолетом Вэнса расстелили армянский ковер

Перед самолетом вице-президента США Джей Ди Вэнса по прибытии в аэропорт Еревана расстелили армянский ковер. Эта деталь вызвала восхищение у журналиста британской газеты The Guardian Якуба Крупы, которым он поделился в заметке для издания.

«Не могли бы вы обратить внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса в Армении? К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — призвал корреспондент.

Вэнс прибыл в Армению 9 февраля. После прилета вице-президента США жители Еревана вышли на акцию протеста, они выступали с требованием освободить армянских пленных в Азербайджане.