Путешествия
16:03, 9 февраля 2026Путешествия

Пилотов пассажирского самолета из США необоснованно арестовали в Африке

NYP: Двух пилотов из США арестовали в Гвинее во время дозаправки самолета
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Выполнявшие частный рейс пилоты из США оказались в тюрьме африканской страны и запросили поддержку у американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 29 декабря 2025 года двое американцев, 33-летний Фабио Николас Эспиналь Нуньес и 63-летний Брэдли Скотт Шленкер, работали по контракту и перевозили семью туристов из Суринама в Дубай на пассажирском самолете Gulfstream GIV. Во время полета борту потребовалась дозаправка, пилоты связались с авиадиспетчерами Гвинеи и запросили посадку. Однако в аэропорту правоохранительные органы обвинили мужчин в нарушении воздушного пространства страны, их арестовали на шесть недель.

Адвокаты Нуньеса и Шленкера подали экстренную апелляцию в суд, который постановил освободить мужчин из заключения, однако они до сих пор находятся под стражей. «Прокурор отказался дать разрешение на их освобождение из-за давления со стороны военных. Это кажется таким странным. Трое судей согласились с тем, что обвинения необоснованны», — сказала невеста одного из пилотов Лорен Стивенсон.

Уточняется, что апелляцию пилотов будет рассматривать Верховный суд Республики Гвинея. Близкие сотрудников авиаслужбы также рассчитывают на помощь Госдепартамент США.

Ранее двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником. Полиция выяснила, что пропавшего гражданина России запытали до смерти из-за долга.

