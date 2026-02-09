Реклама

19:42, 9 февраля 2026

Платье Ляйсан Утяшевой на шоу подняли на смех в сети фразой «костюм пельменя»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tnt_online

Платье мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой подняли на смех в сети фразой «костюм пельменя». Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость поделилась отрывком очередного выпуска шоу «Выжить в Стамбуле», ведущей которого она стала. На размещенных кадрах она позировала в облегающем белом платье с объемным декором в области груди.

Подписчики оценили образ звезды в коммантариях. «Ляйсан свои любимые манты надела», «Платье-пельмень», «Реально костюм пельменя», «Пельмешки без спешки», «Пена для бритья», — заявили юзеры.

Ранее в феврале образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста российской актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» раскритиковали в сети.

