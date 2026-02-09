Реклама

Экономика
13:56, 9 февраля 2026

Российский бизнес заметил кратный рост стоимости патентов

«Ведомости»: Бизнес начал жаловаться на десятикратный рост стоимости патентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С начала года власти ряда российских регионов многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей по отдельным видам деятельности. В некоторых случаях документ стал дороже в десять и более раз. Об этом пишут «Ведомости».

Такие действия стали возможны после того, как власти субъектов федерации увеличили размер потенциально возможного годового дохода (ПВДГ) бизнеса. Налог на патентной основе прямо зависит от этого показателя и платится заранее.

На этом фоне предприниматели городского округа Новокуйбышевск в Самарской области обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей региона, указав, что повышение стоимости патентов на розничную торговлю ничем не оправданно и приведет к закрытию точек.

По их оценке, в новых условиях цена патента превышает годовую аренду помещения и превращается в одну из главных статей расхода. Местный бизнес просит проверить обоснованность увеличения сборов и объяснить, как это соответствует декларируемым государством целям по поводу поддержки малого и среднего предпринимательства.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин указал, что увеличение стоимости ПВГД ощущается особенно остро на фоне высоких инфляционных ожиданий и изменений в налоговой системе. Он подчеркнул, что отсутствие стабильности и прогнозируемости налоговых условий демотивирует предпринимателей, но насколько сильно эта история отразится на бизнесе, можно будет сказать только после завершения декларационной кампании.

Задачей патентной системе налогообложения (ПСН) называлось обеление отдельных отраслей бизнеса за счет сравнительно низких налоговых отчислений. Предприниматели отмечают, что теперь вариант перехода в серую зону станет для участников рынка гораздо более привлекательным.

Ранее сообщалось, что совокупный дефицит региональных бюджетов в России по итогам 2025 года превысил 1,5 триллиона рублей (0,7 процента ВВП), что в пять раз больше, чем годом ранее.

