Поставки российской нефти в страну БРИКС упадут вдвое

Bloomberg: Экспорт российской нефти в Индию снизится почти вдвое

Экспорт российской нефти в Индию в ближайшее время сократится примерно вдвое по сравнению с и без того низкими показателями последних месяцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Bloomberg.

Отмечается, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп сообщил о сделке, которую заключили Вашингтон и Нью-Дели, все индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы, за исключением Nayara Energy, приостановили закупки спотовых партий. Впрочем, индийская сторона, хотя и подтвердила сам факт сделки, пока не прокомментировала ее детали, касающиеся нефтяного импорта.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсуал заявил, что энергетическая безопасность страны является ее «первостепенным приоритетом», и что Индия продолжит диверсифицировать свой импорт.

Ранее сообщалось, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле. Аналогичным образом поступила Reliance Industries.