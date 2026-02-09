Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 9 февраля 2026Экономика

Поставки российской нефти в страну БРИКС упадут вдвое

Bloomberg: Экспорт российской нефти в Индию снизится почти вдвое
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экспорт российской нефти в Индию в ближайшее время сократится примерно вдвое по сравнению с и без того низкими показателями последних месяцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Bloomberg.

Отмечается, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп сообщил о сделке, которую заключили Вашингтон и Нью-Дели, все индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы, за исключением Nayara Energy, приостановили закупки спотовых партий. Впрочем, индийская сторона, хотя и подтвердила сам факт сделки, пока не прокомментировала ее детали, касающиеся нефтяного импорта.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсуал заявил, что энергетическая безопасность страны является ее «первостепенным приоритетом», и что Индия продолжит диверсифицировать свой импорт.

Ранее сообщалось, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле. Аналогичным образом поступила Reliance Industries.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok