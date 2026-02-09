Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 9 февраля 2026Силовые структуры

Пожилой лифтер приставал к девочке в детской больнице российского региона

В Ленобласти полиция задержала пожилого лифтера за приставание к ребенку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области полиция задержала пожилого мужчину за приставания к ребенку в лифте детской больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, работник детской поликлиники в Сосновом Бору зашел с девочкой в один лифт и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Как стало известно 78.ru, задержанному 63 года, он работает в больнице лифтером. Он положил руки восьмилетней школьнице на плечи и стал трогать через одежду. О произошедшем девочка рассказала матери, а та обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Ранее сообщалось, что жителя Улан-Удэ обвинили в развращении 31 ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok