Пожилой лифтер приставал к девочке в детской больнице российского региона

В Ленобласти полиция задержала пожилого лифтера за приставание к ребенку

В Ленинградской области полиция задержала пожилого мужчину за приставания к ребенку в лифте детской больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, работник детской поликлиники в Сосновом Бору зашел с девочкой в один лифт и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Как стало известно 78.ru, задержанному 63 года, он работает в больнице лифтером. Он положил руки восьмилетней школьнице на плечи и стал трогать через одежду. О произошедшем девочка рассказала матери, а та обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

